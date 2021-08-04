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محاكمة 4 متهمين بسرقة طبيبة مدينة نصر .. 10 أغسطس

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محاكمة 4 متهمين بسرقة طبيبة مدينة نصر .. 10 أغسطس محاكمة 4 متهمين بسرقة طبيبة مدينة نصر .. 10 أغسطس

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حدّدت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة 10 أغسطس الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة 4 متهمين بسرقة حقيبة يد من طبيبة أثناء مرورها بمنطقة مدينة نصر.
تنظر محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الثالث ارتكاب جرائم سرقة منقولات ومبلغ مالي مملوكة للمجني عليها، وكان ذلك في الطريق العام، بطريق الإكراه الواقع على المجني عليها، بأن جذب أحدهم حقيبة اليد الخاصة بها عنوة عنها حال استقلالهم سيارة، ما نتج عنه سقوطها أرضًا وأحدث إصابتها، فتمكنوا بذلك من شل مقاومتها وبث الرعب في نفسها والاستيلاء على المسروقات.

المصرى اليوم

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