«الزراعة»: طوارئ وحمامات باردة وآيس كريم للتخفيف من تأثير الحر على حيوانات حديقة الحيوان

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أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة حالة الطوارئ القصوى لمواجهة مخاطر ارتفاع درجات الحرارة على الحيوانات البرية والطيور في حديقة الحيوان بالجيزة، مع تكثيف فرق الأطباء البيطريين لمتابعة الحالة الصحية لأكثر الحيوانات تأثرا بارتفاع درجات الحرارة ومنها الدب والزرافات والشمبانزي.

وقال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أنه تم تنفيذ عدد من الإجراءات للتخفيف من تأثير الموجة الحالية لارتفاع درجات الحرارة منها التنبيه على توفير الايس كريم والعصائر المثلجة للشمبانزي والدببة، مع توفير المياه الباردة لبحيرة الدببة، لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى انتظام وجبات التغذية لمختلف الحيوانات والطيور داخل الحديقة.

وأضاف «رجائي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن إدارة حديقة الحيوان أعدت نظاما خاصا من الأغذية الخاصة للحيوانات للحد من تأثير درجات الحرارة على هذه الحيوانات البرية مشيرا إلى المتابعة الدورية للحالة الصحية للحيوانات بالإضافة إلى تطبيق منظومة جيدة للنظافة التي يتم تنفيذها من خلال شركة خاصة تم التعاقد معها للتأكد من أعمال النظافة داخل الحديقة وصيانة دورات المياه داخل الحديقة، وصيانة مساحات المسطحات الخضراء. إنه تم تطبيق عدد من الإجراءات لمواجهة موجة الحر الشديد.

وأوضح رئيس حدائق الحيوان أن هذه الإجراءات تمت بمختلف الحدائق وتشمل تقديم مشروبات باردة ومثلجة لعدد من الحيوانات التي لا تحمل درجات الحرارة الشديدة منذ السابعة صباحا مع تقليل الأغذية عالية البروتينات، وزيادة عدد الجور المائية في عدد من أماكن الإيواء، مع استمرار الإجراءات المتعلقة بتغيير نظام الوجبات وتقديم المشروبات والعصائر المثلجة والفواكه المرطبة.

ولفت «رجائي»، إلى أن خطة مواجهة الحر بالمزيد من توفير أماكن للاستحمام للأسود والنمور والسباع، وتوفير جور إضافية لشرب المياه في أماكن الإيواء بالحديقة مثل الزرافة والإيل الأوروبي واللامات والكبش الأروى، بالإضافة إلى عمل «شاور» خاص للدببة، ومع ارتفاع الحرارة وقت الظهير ة يتم تقديم الأرز باللبن مع العسل ظهرا للدببة وتقديم اللحمة والشوربة في أول النهار.

وأضاف «رجائي»، انه فيما يتعلق بالحيوانات ذات الأصول الافريقية يتم عمل حفرة كأنها ترعة طبيعية مليئة بالمياه، ويتم تقديم البرسيم للحيوانات المجترة مثل الحمار الوحشي واللامات لتقليل الإحساس بالحرارة مثل كل المجترات مثل الغزال والتي لا تتحمل الحر ويتم حلق أصواف «اللامات» وتستحم كل يوم منعا للاحتباس الحراري والكباش الأروي يتم عمل بركه بها طين للترطيب.

وأوضح رئيس حدائق الحيوان إلى أن ارتفاع الحرارة يستوجب معاملة خاصة للزرافات بحديقة الحيوان، موضحا إنه مع بدء الحر يتم تقليل الأغذية المحتوية على نسبة عالية من البروتين، مع توفير المياه في أحواض إضافية مع ارتفاع درجات الحرارة لتقليل إحساس الزرافة بحرارة الطقس وتقديم حبوب البرتقال والتفاح.

وأشار «رجائي» إلى إنه يتم تقديم الايس كريم والفاكهة باللبن للشمبانزي، وتقديم معلبات خاصة لسبع البحر تحتوي على سمك مجمد داخل عليه باردة ونفس الشيء يتم تقديمه للدببة والنمور والسباع، كوجبات خفيفة تقلل من الإحساس بدرجات الحرارة، كما يتم تقديم وجبات خاصة للدببة مثل الدب عنتر ونبيلة وفرح، وذلك بتقديم وجبات من الاسماك المجمدة واللحمة المسلوقة والأرز باللبن والتمور والبطيخ والفراولة مع تقديم الخس منعا لتعرضها للامساك

وأكد رئيس حدائق الحيوان، أن جميع القرود بأسمائهم الشهيرة «جمعة» والقرد «الجيبون» والقرد «الكابوشي» يتم تقديم الفاكهة والخضروات في الصباح وتوفير فروع الأشجار للإحساس بالأمان والملاعبة طوال الليل وتقديم الجزر والموز صباحا، مع توزيع الفول السوداني والبلح على فترات طوال اليوم، وتقديم فروع الأشجار نهاية اليوم كأحد أدوات التسلية.