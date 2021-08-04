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نائبة بـ«التنسيقية» : مشروع «سايلو فودز» يكشف توجه الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي

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نائبة بـ«التنسيقية» : مشروع «سايلو فودز» يكشف توجه الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي نائبة بـ«التنسيقية» : مشروع «سايلو فودز» يكشف توجه الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي

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قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إفتتاح المدينة الصناعية «سايلو فودز» انجاز حقيقي يضاف لقدرة الدولة في مجال الصناعات الغذائية، ويشير إلى توجه الدولة بقوة نحو توفير سبل الأمن الغذائي الذي يعد أساس الحفاظ على الأمن القومي.

واضافت «مدني» في بيان لها، أنه من يمتلك قوت يومه يمتلك حياته لذلك تهدف الدولة حاليًا إلى توفير الإحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بالإضافة إلى توفير وجبة غذائية صحية لطلاب المدارس من خلال بناء هذا النموذج الصناعي المتكامل الذي تضمنت المرحلة الأولى منه انشاء مصنع للبسكوت ومصنع للمكرونة ومصنع للمخبوزات، بالإضافة إلى مطحن ملحق به 14 صومعة قمح بطاقة تخزينية 70 ألف طن وطاقة إنتاجية 800 طن دقيق في اليوم مزود بأنبوب لنقل الدقيق إلى المصانع الثلاثة.

وأشارت «مدني» إلى الجهود المبذولة في إنشاء الشركة التي تمتد على مساحة 135 فدان بأعلى معايير الجودة، وفي وقت قياسي، مؤكده أن العصر الحالي لمصر هو عصر ازدهاروحسن تخطيط، حيث أن الرئيس لجأ في البداية إلى إطلاق المشاريع القومية في الزراعة وما لبث أن أتت بثمارها حتى توجه إلى مشاريع قومية أخرى لتخزين السلع وتصنيعها، مثل مشروع «سايلو فودز

المصرى اليوم

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