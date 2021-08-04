حمله موسعة لغلق مراكز الدروس الخصوصية في بيلا

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديرية التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، حملة موسعة مفاجئة استهدفت مراكز الدروس الخصوصية، للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على سلامة الطلاب، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

قاد الحملة عبدالجليل صبري، نائب رئيس المدينة لشئون المدينة ومحمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة لشؤون الإشغالات والإزالات، بالاشتراك مع قسم شرطة بيلا وإدارة بيلا التعليمية، ورجال الإشغالات والإزالات بمدينة بيلا.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من مراكز الدروس الخصوصية بمدينة بيلا، والتحفظ على الديسكات الخاصة بالمراكز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس مدينة بيلا استمرار الحملات للتأكد من غلق أي سنتر تعليمي مفتوح، داعيًا أولياء الأمور والطلاب إلى الإبلاغ عن أي مركز دروس خصوصية يفتح أبوابه للطلاب وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المركز أو السنتر من غلق وتشميع وتحرير محضر ضد المخالفين، والتصدي لأي محاولات لفتح سناتر ومراكز الدروس الخصوصية على مستوى مركز ومدينة بيلا.

