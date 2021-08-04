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أمين «البحوث الإسلامية»: دور مهم للأزهرفي دعم ورعاية الطلاب الوافدين ليحملوا منهج الوسطية للعالم

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أمين «البحوث الإسلامية»: دور مهم للأزهرفي دعم ورعاية الطلاب الوافدين ليحملوا منهج الوسطية للعالم أمين «البحوث الإسلامية»: دور مهم للأزهرفي دعم ورعاية الطلاب الوافدين ليحملوا منهج الوسطية للعالم

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التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، اليوم الأربعاء، وفد الوقف السني العراقي؛ وذلك لبحث أوجه التعاون العلمي بين الجانبين سواء فيما يتعلق بالمنح الدراسية التي يمكن أن يقدمها الأزهر لطلاب العراق، أم التعاون الدعوي من خلال البعثات الخارجية للوعاظ وعلماء الأزهر؛ حيث ضم الوفد كلًا من السيد رباح جعفر ،مدير عام إدارة التعليم الديني بديوان الوقف السني، والسيد أحمد مزبان ،مدير عام الإدارة القانونية بالديوان.

من جانبه رحب الأمين العام بالوفد، مؤكدًا أن المجمع على أتم استعداد للتعاون وتقديم كل أشكال الدعم العلمي للطلاب، فضلًا عن المساهمة في ترسيخ ثقافة العيش السلمي ونبذ الأفكار المنحرفة والمضللة، والتعاون في مجال المؤتمرات والبحوث لمحاربة الأفكار المتطرفة التي تتبناها الجماعات الإرهابية وعلى رأسها «داعش».

واستعرض الأمين العام خلال اللقاء جهود والأزهر الشريف بجميع قطاعاته، في دعم وتطوير مستويات الطلاب الوافدين من جميع دول العالم للدراسة بالأزهر، وما يقدم لهم من عناية خاصة ورعاية علمية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم في المراحل التعليمية المختلفة، حتى يحملوا منهج الوسطية والاعتدال إلى العالم كله.

كما بحث الجانبان الأمور الفنية الخاصة بإشراف الأزهر الشريف على بعض المعاهد الدينية التابعة للديوان، إضافة إلى احتياجات المعاهد الخارجية هناك من الكتب الدراسية، ومبعوثي الأزهر الشريف، واحتياجات الطلاب الوافدين من خريجي المعاهد، سواء فيما يتعلق بالمنح الدراسية أو المعادلات للالتحاق بالأزهر الشريف.

من جانبهم عبّر أعضاء الوفد عن تقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في العالم كله، والحاجة المستمرة إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي بعيدًا عن الإفراط والتفريط، ولبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية، في ظل التحديات المعاصرة التي يعيشها العالم أجمع.

المصرى اليوم

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