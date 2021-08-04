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محافظ بورسعيد: طرح ٢٠٠٠ وحدة سكنية بالمشروع الاستثماري شرق كلية التربية الرياضية ببورفؤاد

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محافظ بورسعيد: طرح ٢٠٠٠ وحدة سكنية بالمشروع الاستثماري شرق كلية التربية الرياضية ببورفؤاد محافظ بورسعيد: طرح ٢٠٠٠ وحدة سكنية بالمشروع الاستثماري شرق كلية التربية الرياضية ببورفؤاد

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عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، مع الدكتورة مى عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقارى بمقر الصندوق بالقاهرة، أمس، وذلك لمناقشة آليات طرح وتخصيص عدد ٢٠٠٠ وحدة سكنية مساحة ١١٠ إلى ١٢٠ م بالإسكان الاستثمارى بشرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد، في ضوء تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للتمويل العقاري، «سكن لكل المصريين ٢» لمتوسطى الدخل، بفائدة ٣% على مدار ٣٠ عاما، على أن تكون الأولوية للمتقدمين في مشروع الإسكان التعاونى لمن يرغب.

بناءآ على الاجتماعات التنسيقية الذي تمت بين الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ واستجابة لرغبات الشباب.

ويتم شراء كراسة الشروط من خلال مكاتب البريد المميكن، اعتبارا من يوم الأحد ٨ أغسطس حتى يوم السبت ١٤ أغسطس لذوى الاحتياجات الخاصة، واعتبارا من يوم الأحد ١٥ أغسطس حتى الخميس ٩ سبتمبر (لكافة المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة ).

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