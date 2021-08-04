السيسى يوجه رسالة للشعب اللبناني الشقيق

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، رسالة للشعب اللبناني الشقيق، أوضح فيها أن لبنان الذي كان دائمًا منارة للثقافة والفن والفكر، ورافدًا مهمًا من روافد الإبداع العربي، ما زال قادرًا بعزيمة أبنائه على النهوض من الكبوة الحالية، والعودة مجددًا ليكون مزدهرًا وفريدًا كما نحب أن نراه.

وأكد الرئيس السيسي على أن أيادي مصر ممدودة إلى المجتمع الدولى للتكاتف وتسخير كل إمكاناتنا لدعم لبنان، وبناء مستقبل أفضل للشعبه.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شارك صباح الأربعاء، عبر الفيديو كونفرنس في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني الشقيق، والذي يعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

جاء ذلك حسبما ذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.