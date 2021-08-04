محافظ بورسعيد يلتقي رئيس الهيئة العامة للاستثمار

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التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، المستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بمقر الهيئة ببورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لرئيس الهيئة العامة للاستثمار على زيارته للمحافظة لبحث أوجه الدعم والتعاون بين المحافظة والهيئة العامة للاستثمار.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالتعاون المثمر بين المحافظة والهيئة في إطار الطفرة الصناعية التي تتم مؤخرا للنهوض بمستوى الاقتصاد المصرى، لافتا أن بورسعيد تشهد كيانات اقتصادية كبرى ساهمت في دعم الاقتصاد المحلى بشكل كبير.