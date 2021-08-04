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مرعب.. لحظة مقتل طالبة القانون المسلمة آية هشام في بريطانيا

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القاضي: بريئة ومفعمة بالأمل راحت ضحية القتل الأحمق

فيديو مرعب.. لحظة مقتل طالبة القانون المسلمة آية هشام في بريطانيا

نشرت الشرطة البريطانية مقاطع تظهر اللقطات الأخيرة من حياة طالبة القانون المسلمة آية هشام، قبل مقتلها بالرصاص عن طريق الخطأ، قبل أكثر من عام.

ووقعت جريمة القتل في منطقة بلاكبرن في مقاطعة لانكشر، شمالي إنجلترا، في 17 مايو عام 2020.

ويُظهر الفيديو، الذي صور من عدة كاميرات مراقبة تابعة لمتجر لإطارات السيارات وغسلها، لحظات مرور طالبة القانون، آية هشام (19 عاما) من أمام المتجر، القريبة من منزلها، حسب "سكاي نيوز عربية".

وفي هذه الأثناء، كانت سيارة تقترب من المكان وكان بداخلها مسلحون أطلقوا الرصاص قاصدين صاحب المتجر، لكن الأعيرة النارية استقرت في جسد الطالبة المسلمة.

وأدانت محكمة بريطانية سبعة رجال في جريمة قتل الطالبة، بينما أدينت سيدة أخرى متورطة في الحادث في تهمة القتل غير العمد.

وتعود خلفية الجريمة إلى وجود عداء مستحكم بين اثنين من مالكي شركات إطارات السيارات، وبدأ الأمر بمنافسة سرعان ما تحولت إلى عداء، فقام صاحب شركة إطارات يدعى فيروز سليمان مع صديقه آياز حسين، بتجنيد مجموعة قتلة مهمتهم إنهاء حياة صاحب الشركة المنافسة والذي يدعى باتشاه خان.

وبالفعل ذهب القتلة لتنفيذ الجريمة، وأطلقوا النار، ولسوء حظ "آية" كانت تمر بالمكان فاستقر الرصاص في جسدها؛ نتيجة سوء تصويب أحد القتلة.

وسقطت "آية" على الأرض، وفوراً حاول المارة مساعدتها، لكنها فارقت الحياة في الحال.

وقال المدعي العام آلان ريتشاردسون: إن كل من المدانين في القضية كانوا مسؤولين بطريقتهم الخاصة عن "القتل الأحمق لآية هاشم، الشابة البريئة المفعمة بالأمل التي فقدت حياتها نتيجة منافسة تجارية تافهة".

وأضاف أن المذنبين أظهروا استهتارا بحياة الناس أثناء محاولة تنفيذ جريمة الاغتيال، وحتى عندما فشلت العملية رفضوا إظهار أي شعور بالذنب، ونفوا التورط في الجريمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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