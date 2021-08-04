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"الحجرف" يدعو المجتمع الدولي للضغط على الحوثي لتفادي كارثة "صافر"

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"الحجرف" يدعو المجتمع الدولي للضغط على الحوثي لتفادي كارثة "صافر" "الحجرف" يدعو المجتمع الدولي للضغط على الحوثي لتفادي كارثة "صافر"
خلال استقباله اليوم سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة العربية

دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، المجتمع الدولي؛ للضغط على مليشيا الحوثي للسماح للفريق الأممي بمعاينة وفحص خزّان النفط "صافر" بأسرع وقت؛ وذلك لتفادي كارثة بيئية واقتصادية وشيكة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم بمكتبه سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة العربية السعودية جانييت ألبيردا.

وشهد الاستقبال مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأولويات التعاون بين مجلس التعاون ومملكة هولندا، وتبادل وجهات النظر حول تعزيز العلاقات بين الجانبين ودعمها وتطويرها، لخدمة المصالح المشتركة بين الجانبين.

كما استعرض اللقاء التطورات الإقليمية المتعلقة بما شهده خليج عمان من ، وأكد الجانبان ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة في الممرات المائية، وكذلك تحميل المتسبب مسؤولية ذلك، وفقاً للقانون الدولي؛ لضمان عدم تكرار مثل تلك الاعتداءات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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