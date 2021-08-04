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أمانة الأحساء ترصد 29 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوعين

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أمانة الأحساء ترصد 29 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوعين أمانة الأحساء ترصد 29 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوعين
صادرت وأتلفت 2.4 طن من الأغذية غير الصالحة.. مع تطبيق الجزاءات

أمانة الأحساء ترصد 29 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوعين

نفّذت أمانة الأحساء ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات المرتبطة، خلال الأسبوعين الماضيين 10020 جولة رقابية؛ للتأكّد من التزام القائمين والعاملين بمنشآت الصحة العامة والأنشطة المهنية، بتطبيق الاشتراطات البلدية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحدّ من انتشار .

وأسفرت الجولات عن رصد 29 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومصادرة وإتلاف 2.4 طن من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، مع تطبيق الجزاءات بحق المخالفين، استنادًا لأنظمة ولوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ورفعت وكالة الخدمات بالأمانة "الإدارة العامة للنظافة" خلال الأسبوع الماضي 5334 طنًا من النفايات المنزلية، وأزالت 4259 مترًا مكعبًا من المخلّفات الإنشائية، كما تم تطهير وتعقيم 1169 موقعًا و13890 آلية وحاويات نظافة باستخدام 9749 لترًا من المعقمات والمطهرات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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