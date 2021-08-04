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فريق سباحة يوناني يخضع للعزل في أولمبياد طوكيو بعد إصابة 5 من أعضائه

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فريق سباحة يوناني يخضع للعزل في أولمبياد طوكيو بعد إصابة 5 من أعضائه فريق سباحة يوناني يخضع للعزل في أولمبياد طوكيو بعد إصابة 5 من أعضائه

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وضع جميع أعضاء فريق السباحة الإيقاعية اليوناني المشاركين في أولمبياد طوكيو، البالغ عددهم 12 في العزل، بعد أن ثبتت إصابة 5 من الفتيات بفيروس كورونا، في أول حالة تفش جماعية في أولمبياد طوكيو.

وانسحب الفريق اليوناني من المنافسات المتبقية، ووافقت اللاعبات الـ 7 الأخريات اللواتي أتت نتائج فحوصاتهن سلبية، أن ينتقلن إلى مكان مخصص للـ«مخالطين»، وفق ما قاله المتحدث باسم اللجنة المنظمة، ماسا تاكايا، الذي ذكر أنها أول حالة «تفش في مجموعة» في الألعاب.

أعلنت اللجنة المنظمة لألعاب طوكيو عن 322 إصابة بكورونا سجلت بين «أصحاب المصلحة» بما في ذلك الرياضيون والمسؤولون والإعلاميون، معظمهم بين المقيمين اليابانيين الذين يعملون كموظفين أو في أعمال البناء.

المصرى اليوم

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