أخبار عاجلة

استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه -
أسامة عبد الكريم: محمود جاد حارس كبير .. وحلمي طولان تأثر بالسوشيال ميديا -
وكيل لاعبين: إيهاب جلال مديرًا فنيًا لبيراميدز -
أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان -
وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
رئيس حقوق الإنسان الأرمن: أذربيجان أطلقت النيران في قرى وسكانها لجأوا للملاجئ -
فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو) -
ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي -
تنسيق الثانوية العامة 2021 .. بيان كليات الشعبة الأدبية وباقي الشعب -
نتيجة الثانوية العامة 2021 | خطوات معرفة النتيجة برقم الجلوس (رابط النتيجة) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محمد محسن بين التراثي والمعاصر في الأوبرا

Print
محمد محسن بين التراثي والمعاصر في الأوبرا محمد محسن بين التراثي والمعاصر في الأوبرا

لاقتراحات اماكن الخروج

يقدم المطرب الشاب محمد محسن، حفلاً في في الثامنة مساء الخميس، 5 أغسطس، على مسرح النافورة بالأوبرا.

يتغنى خلاله بمجموعة من الأغانى التراثية لـفنان الشعب سيد درويش والشيخ إمام عيسي منها قوم يا مصرى، أهو ده اللى صار، التحفجية، أنا أتوب عن حبك، والله تستاهل يا قلبى والبحر بيضحك ليه بالإضافة إلى باقة من أعماله الخاصة الوطنية والعاطفية منها اللف ف شوارعك، لو يطول الليل، بندعيلكوا، من زمان جدا، غنوة مبتكملش وخلى القمر طالع، حضنك حياة.

يذكر أن المطرب المصرى محمد محسن ولد عام 1986 بقرية أوسيم بالجيزة، بدأ إحتراف الفن بعد تخرجه من كلية الهندسة بجامعة القاهرة واختار الغناء العربي التراثي طريقا له، أصدر ألبومه الأول «اللف في شوارعك» عام 2012 فترشح عنه لجائزة جوردون أوردز وفاز عنه بجائزة أفضل مطرب في إستفتاء أجرته جريدة الأهرام في نفس العام، خاض تجربة التمثيل من خلال مسلسل «زى الورد» كما شارك في بطولة مسرحية «ليلة من ألف ليلة» مع الفنان الكبير يحيي الفخرانى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه

استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه

أسامة عبد الكريم: محمود جاد حارس كبير .. وحلمي طولان تأثر بالسوشيال ميديا

أسامة عبد الكريم: محمود جاد حارس كبير .. وحلمي طولان تأثر بالسوشيال ميديا

وكيل لاعبين: إيهاب جلال مديرًا فنيًا لبيراميدز

وكيل لاعبين: إيهاب جلال مديرًا فنيًا لبيراميدز

محاكمة 12متهما بخلية هشام عشماوى الإرهابية

محاكمة 12متهما بخلية هشام عشماوى الإرهابية