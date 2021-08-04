محمد محسن بين التراثي والمعاصر في الأوبرا

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يقدم المطرب الشاب محمد محسن، حفلاً في في الثامنة مساء الخميس، 5 أغسطس، على مسرح النافورة بالأوبرا.

يتغنى خلاله بمجموعة من الأغانى التراثية لـفنان الشعب سيد درويش والشيخ إمام عيسي منها قوم يا مصرى، أهو ده اللى صار، التحفجية، أنا أتوب عن حبك، والله تستاهل يا قلبى والبحر بيضحك ليه بالإضافة إلى باقة من أعماله الخاصة الوطنية والعاطفية منها اللف ف شوارعك، لو يطول الليل، بندعيلكوا، من زمان جدا، غنوة مبتكملش وخلى القمر طالع، حضنك حياة.

يذكر أن المطرب المصرى محمد محسن ولد عام 1986 بقرية أوسيم بالجيزة، بدأ إحتراف الفن بعد تخرجه من كلية الهندسة بجامعة القاهرة واختار الغناء العربي التراثي طريقا له، أصدر ألبومه الأول «اللف في شوارعك» عام 2012 فترشح عنه لجائزة جوردون أوردز وفاز عنه بجائزة أفضل مطرب في إستفتاء أجرته جريدة الأهرام في نفس العام، خاض تجربة التمثيل من خلال مسلسل «زى الورد» كما شارك في بطولة مسرحية «ليلة من ألف ليلة» مع الفنان الكبير يحيي الفخرانى.