محافظ الغربية يتابع مشروعات «حياة كريمة» بقريتي نهطاي وشرشابة

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تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، خلال جولته، صباح اليوم، أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقريتي نهطاي وشرشابة، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد أعمال تبطين ترعة العطف بإجمالي تكلفة ٤٠ مليون جنيه، كما تابع المحافظ أعمال البناء والتشييد الحالية بمجمع الخدمات بنهطاي بإجمالي تكلفة ٦ مليون جنيه، والذي يتكون من ٣ أدوار (دور أرضي وعدد ٢ دور علوي) على مساحة ٦٠٠ متر مربع لتقديم ٨ خدمات للمواطنين وهي (مركز تكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب بريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي، التضامن الاجتماعي) .

واخْتُتِمَتْ الجولة بتفقد المشروعات بقرية شرشابة، حيث تابع محافظ الغربية أعمال الإحلال والتجديد الجزئي لمدرسة شرشابة الثانوية المشتركة لزيادة ٢١ فصل إضافي ليصبح عدد الفصول بالمدرسة ٣٠ فصل تساهم في تقليل الكثافة الطلابية بالقرية، كما تفقد أعمال تطوير مدرسة الشهيد إبراهيم جمال الدين الإعدادية وأعمال إنشاء مجمع الخدمات بالقرية.