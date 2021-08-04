تراجع الأهلي والزمالك وتقدم عربي في أحدث تصنيف للأندية عالميًا «أغسطس 2021»

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مازال النادي الأهلي المصري متصدرا الأندية العربية والإفريقية في أحدث تصنيف لأقوى أندية العالم، والذي صدر في بداية شهر أغسطس 2021 من موقع فوتبول داتابيز، ، محتلاً المركز 28 عالميا ومتراجعا مركزا واحدا حيث كان يحتل المركز 27 عالمياً في اخر تصنيف له، وجمع 1757 نقطة.

إفريقيًا، حل نادي الزمالك في المركز 134 عالميا حيث تراجع مركز واحدا أيضا, وظل كما هو في المركز الثاني إفريقيا خلف النادي الأهلي وفق اخر تصنيف ويصبح نفس الفارق بينه وبين النادي الأهلي 106 مركزا بعدما كان 110 مراكزا عالميًا، ثم جاء نادي صن داونز الجنوب إفريقي ثالثا على المستوى الافريقي ومحتلا المركز 135 على المستوى العالمي ثم الترجي التونسي في المركز 137 عالمياً والرابع إفريقيا.

عربيا، ظل نادي الهلال السعودي في المركز 84 عالميا والثاني عربيا خلف النادي الأهلي، يليه نادي الدحيل القطري الذي تقدم مركزا واحدا وحل في المركز 115 عالميا، يليه نادي السد القطري والذي تقدم مركزين وحل في المركز 128 عالميا والرابع عربيا، ثم نادي الزمالك،في المركز 134 والخامس عربيا, يليه نادي الترجي في المركز 137 عالمياً والسادس عربيا.

عالميا، لم يحدث أي تغيير على المراكز العشرة الأولى، وظلت كما هي وفق آخر تصنيف، حيث تصدر نادي بايرن ميونخ الترتيب متفوقا بـ 2052 نقطة يليه مانشستر سيتي بـ 1982 نقطة ثم إنتر ميلان في المركز الثالث ولديه 1944 نقطة يليه ريال مدريد بـ 1937 نقطة ثم فريق تشيلسي جامعا 1925 نقطة يليه سادسا فريق ليفربول بـ 1899 نقطة يليه من السابع إلى العاشر أندية برشلونة وباريس سان جيرمان وأتليتكو مدريد وأياكس أمستردام على الترتيب.