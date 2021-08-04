تحذير شديد من الأرصاد بشأن الحرارة هذا الأسبوع.. تصل لإتلاف المنتجات الغذائية

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية على موقعها الرسمي أن يشهد هذا الأسبوع ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

وشهدت البلاد أمس شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، كما شهد نشاط الريــاح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والســــــ واحل الشمـــــال الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة .

وذكرت الأرصاد أن سرعة الرياح غدا تسجل في القاهرة 16 عقدة، والسواحل الشمالية 14 عقدة، وشمال الصعيد 11 عقدة، وجنوب الصعيد 18 عقدة، مع فرص خفيفة لتساقط الامطار على سلاسل البحر الأحمر.

وشهدت شوارع القاهرة انخفاض ملحوظ في حركة السير في بعض المناطق خاصة في مناطق الأسواق والمحال التجارية بينما شهدت المصالح الحكومية الإقبال الطبيعي اليومي رغم ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر أجهزة تكييف في بعض المكاتب الحكومية التي تكتفي بمراوح فقط.

وشهدت المدن الجديدة استمرار عمل للعمالة اليومية المسؤولة عن الزراعة والنظافة وعمال البناء والمسؤولين عن تطوير وصيانة الميادين الرئيسية مثلما هو حادث في مدينة العبور، فرغم ارتفاع درجات الحرارة إلا أن العمالة منتظمة في عملها من الساعات الأولى للصباح الباكر وفق ما رصدته المصري اليوم في ظل تواجد متوسط من قبل المواطنين تفادي للعمل والسير في درجات الحرارة المرتفعة.

وشهدت الأسواق الرئيسية غلق للكثير من المحال التجارية وعلل ذلك بعض التجار لخوفهم من تلف البضاعة خاصة الأطعمة والخضروات والمواد الغذائية بسبب الحر، ولجأ البعض إلى عرض منتجات غذائية بأسعار مخفضة خلال فترة الظهيرة لتشجيع المواطنين على الشراء والتخلص من البضاعة قبل تعرضها للتلف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ووفقا للموقع الرسمي لهيئة الأرصاد المصرية تصل درجات الحرارة اليوم الخميس في القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية العظمى إلى 42 درجة مئوية، وتصل درجات الحرارة العظمي بجنوب سيناء الخميس إلى 40 درجة مئوية أما شمال الصعيد يشهد درجة حرارة تصل إلى 43 درجة مئوية، أما جنوب الصعيد تصل درجة الحرارة العظمى فيه إلى 44 درجة مئوية.