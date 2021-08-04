مسؤول بالصحة العراقية تحذر من ارتفاع الإصابات بكورونا: المستشفيات مكتظة

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حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، من خطورة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وتوقعت فقدانها السيطرة على احتواء المرض في أي لحظة، ووفقا لما ذكرت عضو الفريق الطبي والإعلامي ربى فلاح حسن، إن الإصابات والوفيات في تزايد، وهذا دليل على شدة الموجة الثالثة التي تمتاز بسرعة الانتشار وإصابة الفئات الشبابية والصغيرة.

وأضافت في تصريحات نقلتها «روسيا اليوم»، أن المستشفيات مكتظة بالحالات الشديدة والحرجة، ولا تزال هناك قدرة على استيعاب الزيادة.

وأشارت إلى أن «كل نظام صحي في العالم مهما كان متطورا، سيتأثر بالزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات حتى لو كانت لديه قدرة استيعابية كبيرة، وفي العراق قد نصل إلى مرحلة فقدان السيطرة على الأوضاع».