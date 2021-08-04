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الرئيس التنفيذي لمطارات دبي يتوقع زيادة كبيرة لحركة المسافرين خلال الأسابيع المقبلة

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الرئيس التنفيذي لمطارات دبي يتوقع زيادة كبيرة لحركة المسافرين خلال الأسابيع المقبلة الرئيس التنفيذي لمطارات دبي يتوقع زيادة كبيرة لحركة المسافرين خلال الأسابيع المقبلة

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قال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول جريفيث، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع زيادة كبيرة لحركة المسافرين خلال الأسابيع والأشهر المقبلة بعد إعلان الإمارات تخفيف قيود السفر من دول أفريقية وآسيوية.

وأعلنت الإمارات إلغاء حظر رحلات الترانزيت اعتبارا من غدا الخميس، وقالت شركة طيران الإمارات في وقت لاحق إن ذلك يسري على المسافرين من 12 دولة من بينها الهند وهي سوق رئيسية، كما ستلغي الإمارات هذ الأسبوع الحظر على دخول من سافروا إلى الهند وباكستان وسريلانكا ونيبال ونيجيريا وأوغندا في آخر 14 يوما لمن يحملون تأشيرات إقامة سارية ومن حصلوا على شهادة من السلطات الإماراتية تفيد تحصينهم بالكامل.

وقال جريفيث إن مطار دبي الدولي مستعد لاستقبال الزيادة المتوقعة في الأسابيع والأشهر المقبلة» فور تخفيف القيود، ويتعين على من يسافرون للإمارات أو يسافرون عبر مطاراتها الوفاء بعدة شروط من بينها تقديم فحص (بي.سي.آر) سلبي لفيروس كورونا قبل المغادرة.

ويستهدف مطار دبي زيادة في حركة الركاب إلى 28 مليونا هذا العام، في الوقت الذي كان قد استقبل 86.4 مليون راكب في عام 2019 قبل الجائحة.

المصرى اليوم

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