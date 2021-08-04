نائب المصري: أنهينا الاتفاق مع علي ماهر للتجديد.. والأندية الشعبية ستعاني

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن ناديه اتفق مع علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بشأن تجديد عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال محمد الخولي، في تصريحات إذاعية:«أنهينا الاتفاق مع علي ماهر، بشأن تجديد تعاقده مع النادي المصري، لمدة موسم آخر، من مصلحة المصري استمرار الجهاز الفني الحالي مع الفريق خلال السنوات المقبلة».

وأضاف:«هناك جلسة ستجمعنا مع المدير الفني خلال ال48 ساعة المقبلة، لتوقيع العقود بشكل رسمي».

وأشار:«الأندية الشعبية ستعاني خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة بعد صعود أندية شركات للدوري الممتاز، على رأسها نادي فاركو، تلك الأندية لديها ميزانيات كبيرة، وهو ما سيتسبب في ارتفاع أسعار اللاعبين».

واختتم:«لا بد من تدخل الدولة للحد من ارتفاع أسعار اللاعبين، لأن بذلك الأندية الشعبية لن يكون لها وجود في الدوري الممتاز خلال موسمين»