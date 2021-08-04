رئيس جامعة بني سويف يصدر ٦ قرارات بتجديد الثقة في عمداء الكليات

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قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، إنه أصدر قرارات بتجديد الثقة في عمداء كليات الملاحة وتكنولوجيا الفضاء والتربية للطفولة المبكرة وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة وطب الأسنان والدراسات العليا ومعهد أبحاث وتطبيقات الليزر.

من جانبه، قال محمد سليم، أمين عام جامعة بني سويف، إن رئيس الجامعة أصدر ٦ قرارات بتجديد الثقة في عمداء الكليات حيث أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، قرارا رقم 859، بتجديد قيام الدكتور أسامة محمود عبدالرحمن شلبية بأعمال عميد كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء حتى 31/7/2022.

كما أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف قرار رقم 860، اليوم، بتجديد قيام الدكتور محمد حسين سعيد قائماً بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة حتي 31/7/2022 وصدر قرار رئيس جامعة بنى سويف، رقم 869، بتجديد قيام الدكتورة هبة الله محمود أبوالنيل قائما بعمل عميد كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة حتى 031/7/2022 .

وأشار إلى أن رئيس الجامعة جدد الثقة في قيام الدكتور مجدى محمد على بأعمال عميد كلية طب الأسنان بالجامعة حتى 31/7/2022.

وأصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، قرار رقم 862، بتجديد قيام الدكتور احمد فرغلي بأعمال عميد كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بالجامعة حتى 31/7/2022 وأصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، قرار رقم 865، بتجديد قيام طارق على محمد بأعمال عميد معهد أبحاث وتطبيقات الليزر بالجامعة حتى 31/7/2022.

وقال امين الجامعة إن الدكتور أسامة شلبية الذي عين عميد لكلية علوم الفضاء كان قد حصل على بكالوريوس العلوم تخصص الفلك عام 1982، ثم حصل على درجة الماجستير من جامعة القاهرة في الفيزياء الفلكية سنة 1988، ثم حصل على درجة الدكتوراه من معمل فيزياء الفلك من جامعة لايدن بهولندا سنة 1995.

وتدرج بالمناصب الأكاديمية حتى وصل إلى درجة أستاذ علوم الفلك والفضاء والأرصاد عام 2007 بجامعة القاهرة، ثم رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بكلية العلوم جامعة القاهرة عام 2018.

ثم عيٌن عضوا باللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، ثم عضواً بمجلس بحوث علوم الفضاء والاستشعار عن بعد بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، ثم عضوا في لجنة الترقيات بالمعهد القومي للعلوم الفلكية والجيوفيزيقي، ثم أستاذ زائر بجامعة أوهايو الولايات المتحدة الأمريكية، وبجامعة ناجويا باليابان، وبجامعة هوكايدو باليابان، وبجامعة سول بكوريا الجنوبية .

كما حصل الدكتور أسامة شلبية على وسام فارس من الطبقة الثانية من رئيس وزراء فرنسا، وعلى جائزة الدكتور محمود خيرى في الفلك من أكاديمية البحث العلمي، كما فاز الدكتور شلبية بالانتخاب الحر دوليا بعضوية اللجنة الدولية لمعمل الفيزياء الفلكية التابعة للاتحاد الدولي لعلوم الفلك والفضاء عن الدورة 2021-2025.

واضاف امين الجامعة أن الدكتور أحمد فرغلي، الذي عين عميد لكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة كان أستاذ علوم المواد وتكنولوجيا النانو، بكلية الدراسات العليا العلوم المتقدمة، عين معيدا بكلية العلوم في ١٩٩٦ ثم حصل على الماجستير من جامعة القاهرة والدكتوراه من جامعة المنيا وترقى لدرجة أستاذ مساعد في الكيمياء الفيزيائية ثم أستاذا لعلوم المواد وتكنولوجيا النانو بنظام التميز العلمي.

وقد شغل مناصب عديدة منها رئيس قسم النانو تكنولوجي ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وعلى مستوى الجامعة شغل منصب مدير مكتب دعم وتمويل المشروعات ومدير المعامل المركزية ومدير وحدة تطوير البحث العلمي ثم مديرا تنفيذيا لمركز تطوير الأداء الجامعي. وله أكثر من ٨٥ بحث علمي منشور في دوريات علمية

وأوضح، الدكتور مجدى محمد على الذي عين عميد لكليه الأسنان كان قد حصل على بكالوريوس طب الأسنان من جامعة القاهرة، ثم ماجستير علاج الجذور من جامعة القاهرة، والدكتوراه في علاج الجذور من جامعة المنيا، وقد شغل منصب رئيس قسم علاج الجذور بكلية طب الاسنان جامعة المنيا، ومديرا لوحدة التعليم المستمر بطب الأسنان جامعة المنيا.

وقال أن الدكتور محمد حسين سعيد الذي عين عميد لكلية التربية للطفولة كان قد حاصل على بكالوريوس العلوم والتربية عام 1996 من جامعة القاهرة فرع بني سويف بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف، وجرى تعينه معيدا بقسم علم النفس والصحة النفسية، وحصل على الماجستير عام 2001 بتقدير امتياز، والدكتوراة عام 2004، وله العديد من البحوث والكتب المنشورة، وأشرف وناقش العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة بالجامعة وخارجها، كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية والدولية.

وتولى منصب رائد اتحاد اللجنة الاجتماعية بكلية التربية عام 2005، وسكرتير مجلة كلية التربية عام 2007، وعضو لجنتي اختيار الطالب المثالي، والإشراف على انتخابات اتحاد الطلاب عام 2011، ومديرا لمركز الإرشاد النفسي عام 2012 وحتى 2016، وعضو الجمعية المصرية للدراسات النفسية، ورابطة الإخصائيين النفسيين، ولجنة المحكمين لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين من عام 2016 وحتى الآن، وعضو بالجمعية العربية للقياس والتقويم