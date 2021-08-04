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بسبب لعبة ببجي .. انتحار طفل شنقًا في بني سويف

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بسبب لعبة ببجي .. انتحار طفل شنقًا في بني سويف بسبب لعبة ببجي .. انتحار طفل شنقًا في بني سويف

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انتحر طفل يبلغ من العمر 16عاما شنقا في منزل أسرته بمحافظة بنى سويف، بسبب الإفراط في ممارسة لعبة ببجي (PubG) الإلكترونية.

وكانت اللواء طارق مشهور، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير البحث الجنائى، بقيام طفل بشنق نفسه بحبل بصالة منزله في الباب عقب الانتهاء من لعبة «عنف» على المحمول.

وعلى الفور، انتقل المقدم اشرف الخولى رئيس مباحث مركز بنى سويف وتبين أن الطفل يبلغ من العمر 16 عاما، ويدعى «محمد .ح»، ومقيم بمركز بنى سويف، وان شقيقته الكبرى فوجئت أثناء خروجها من غرفتها إلى الصالة بشقيقها الأصغر مشنوقا في باب غرفة الصالة، وتبين من التحريات ان الطفل كان دائم اللعب بألعاب العنف الالكترونية ومن بينها لعبة «ببجى» التي كان آخر مرة يقوم بلعبها وأن أسرته كانت تنهره عن اللعب مثل هذه الالعاب كما تبين من التحريات أن الطفل ليست المرة الاولى التي يقوم بتنفيذ مخطط الألعاب ففى العام الماضى قام بإحراق المنزل ونجحت الأسرة في إطفائه.

وأظهرت التحريات الأولية وأقوال أسرة الطفل أنه تخلص من حياته شنقا داخل غرفة نومه، إثر خلافات مستمرة مع أسرته وتوبيخه بسبب إفراطه في ممارسة اللعبة الإلكترونية، ما جعله يمر بازمة نفسية طارئة وتبين ان الطفل لديه شقيقتين وان والده يعمل نقاشا وان الاسرة لا تتهم احدا.

وأمر المستشار أحمد خليل القائم بأعمال المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف بتشريح الجثة والتصريح بدفن الجثة بعد التشريح وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

المصرى اليوم

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