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السجن 10 سنوات لمتهم في اتهامه بـ«الاتجاربالمخدرات»

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السجن 10 سنوات لمتهم في اتهامه بـ«الاتجاربالمخدرات» السجن 10 سنوات لمتهم في اتهامه بـ«الاتجاربالمخدرات»

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قضت محكمة جنايات القاهرة ،برئاسة المستشار محمد احمد على ،بمعاقبة متهم بالسجن المشدد10 سنوات وتغريمه 100 الف جنية في اتهامه بالاتجار بالمخدرات في الدرب الأحمر .
كانت النيابة احالت المتهم لمحكمة الجنايات بعد ان وجهت له تهمه الاتجار بالمخدرات
وكشفت التحقيقات بورود معلومات إلى قسم شرطة الدرب الأحمر باتجار المتهم في الحشيش المخدر ،وأكدت التحريات صحة ماورد من معلومات ،وتم استصدار اذن من النيابة العامة ،والقى القبض على المتهم متلبسا ،وعثر بحوزه المتهم على 29 قطعة حشيش معدة لتوزيعها على عملائه من مدمنى للمواد المخدرة

المصرى اليوم

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