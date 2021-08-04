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وزير الرياضة يهنئ كيشو بالبرونزية.. ويطمئن على استعدادات باقي اللاعبين

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وزير الرياضة يهنئ كيشو بالبرونزية.. ويطمئن على استعدادات باقي اللاعبين وزير الرياضة يهنئ كيشو بالبرونزية.. ويطمئن على استعدادات باقي اللاعبين

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تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هاتفيا مع البعثة المصرية بطوكيو لتقديم التهنئة للاعب المصارعة الرومانية كيشو بعد فوزه بالميدالية البرونزية اليوم.

واطمأن الوزير على استعدادات باقي اللاعبين للمنافسات المختلفة بدورة الالعاب الاوليمبية المقامة بطوكيو باليابان وتحفيزهم على التركيز في التدريبات لتقديم أفضل اداء لهم في منافساتهم والفوز بمزيد من الميداليات للبعثة المصرية.

كما حرص الدكتور أشرف صبحي على الاطمئنان على استعدادات منتخب كرة اليد لمباراته أمام منتخب فرنسا المقرر لها غدا الخميس ضمن الدور نصف النهائي لمنافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو.

المصرى اليوم

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