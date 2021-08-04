فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق والأحياء بمدينة بني سويف السبت المقبل

★ ★ ★ ★ ★

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف أنه من المقرر فصل التيار عن بعض المناطق والأحياء بمدينة بني سويف (ميدان المديرية، الدهشوري، الجبالي، السكة الحديد، ميدان حارث، شارع عبدالسلام عارف، مقبل، الجزيرة، وجزء من الأباصيري) بمدينة بني سويف وذلك يوم السبت القادم 7 أغسطس الجاري اعتباراً من 8 صباحا حتى 12 ظهرا، لإجراء الصيانة الدورية للوحة الكهرباء.

ويتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

