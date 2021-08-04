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كانت نموذجًا للفنان المحب لإبداعه.. خالد جلال ناعيًا الفنانة فتحية طنطاوي

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كانت نموذجًا للفنان المحب لإبداعه.. خالد جلال ناعيًا الفنانة فتحية طنطاوي كانت نموذجًا للفنان المحب لإبداعه.. خالد جلال ناعيًا الفنانة فتحية طنطاوي

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نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، الفنانة القديرة فتحية طنطاوي، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

قال جلال إن الفنانة فتحية طنطاوي تمثل نموذجا للفنان المحب لإبداعه، وإنها صاحبة بصمة في مسرح الدولة من خلال أعمالها على المسرح القومي والطليعة وغيرهما، بالإضافة إلى عطائها السينمائي والتليفزيوني.

وأضاف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى أن القطاع كان قد كرم الفنانة فتحية طنطاوي خلال الحفل الذي أقامه بمناسبة عيد الأم المصرية في مارس الماضي بالمسرح القومي، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة التي أهدت لها التكريم.

يشار إلى أن الفنانة القديرة فتحية طنطاوي بدأت مشوارها على مسرح الدولة القومي والطليعة في الستينيات، ثم اتجهت للعمل بالتليفزيون في مسلسلات وسهرات وأفلام التليفزيون، ومن أشهر الأفلام التي شاركت فيها «ديل السمكة» عام 2003، «الطوق والأسورة» عام 1986، «دم الغزال» عام 2005، ومن مسرحياتها «انتهى الدرس يا غبى» مع الفنان محمد صبحي عام 1975، ومن أهم مسلسلاتها «البخيل وأنا» عام 1990، و«عباس الأبيض في اليوم الأسود» عام 2004، وقدمت خلال مشوارها الفني حوالي 140 عملًا دراميًا.

المصرى اليوم

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