مياه المنوفية: استحقاق محطة مياه شبين الكوم البحاري لشهادة سلامة ومأمونية المياه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية تطبيق خطط السلامة والمأمونية لجميع محطات مياه الشرب، والتي تشمل تقييم وإدارة المخاطر المحتملة وكذا الإجراءات التصحيحية بهدف تحييدها، ومتابعة جودة المياه في كل مراحل الإمداد من المصدر حتي المستهلك وذلك لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وشهد اليوم الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقنية الفيديو كونفرانس حفل تسليم شهادة سلامة ومأمونية المياه لنظم الإمداد لمحطة مياه شبين الكوم المرشحه.

وتسلم الشهادة الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفيه بحضور الدكتور محمود فؤاد مدير الادارة العامة للجودة والبيئة والدكتور محمود عبدالرحمن مدير ادارة سلامة ومأمونية المياه والدكتور وليد حسني والدكتور محمد السيد والدكتور أحمد جمال بالشركة القابضة وفي حضور السيد رئيس قطاع المعامل والجوده والسادة رؤساء القطاعات بالشركة ومديري الادارات واعضاء لجنة الاشراف على اعداد الخطة.

وأعلن نجيب أنه تم منح محطة شبين الكوم المرشحة شهادة اعتماد خطة وسلامة مأمونية المياه، من اللجنة العليا للمياه والتى تضم ممثلين عن وزارات الصحة والرى والبيئة والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار، إلي أن شهادة اعتماد خطة مأمونية المياه تعد من أعلي الاعتمادات التي تمنح لمقدمي خدمة المياه، وتجدد كل عاميين، حيث تصدر من خلال موافقة ثلاث جهات مختلفة وهم وزارة الصحة، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك، والشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي، طبقا للخطوط الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية.