رئيس الوزراء يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقريتى الأبطال والسلام بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

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توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له إلى قريتي الأبطال والسلام، بمدينة القنطرة شرق، المستهدفين ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في زياراتها الميدانية للمتابعة عن كثب لتنفيذ مشروعات هذه المبادرة التي تستهدف تغيير حياة المصريين في القرى بمختلف المحافظات، مؤكدًا أن هذا المشروع يشهد تنوعا في الخدمات التي يستهدفها والتي تمس جميعها حياة الناس بصورة وثيقة.

وخلال الجولة، أكد المسؤول عن مبادرة حياة كريمة في مركز القنطرة شرق، بمحافظة الاسماعيلية، أن عدد القرى المستفيدة من المبادرة في «القنطرة شرق» يبلغ 16 قرية و37 تابعا، موضحًا أن اجمالي المشروعات التي تشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في هذا المركز 106 مشروعات، وتم البدء في تنفيذ جميع المشروعات، وتختلف نسب تنفيذ المشروعات.

وزار رئيس الوزراء عددًا من المشروعات واستمع إلى شرح حولها من القائمين على تنفيذ المبادرة بـ«القنطرة شرق»، وبدأ الجولة بتفقد مشروع رفع كفاءة وحدة الإسعاف بقرية الأبطال، والتي تخضع للتطوير بعد تهالك الوحدة القديمة، حيث تخدم نحو 30 ألف مواطن داخل القرية وجوارها، ويتم تزويدها بالشبكة الموحدة الجديدة، وشبكه إنترنت، بما يساعد على تحقيق التواصل المباشر مع سيارات الإسعاف، والمستشفيات الحكومية والخاصة بالمنطقة، كما يتم تزويدها بالكاميرات لمراقبة التعامل مع المرضى، ويتم التطوير وفق نموذج معتمد حيث تبلغ مساحة الوحدة 80 م2، تتضمن جراجا لسيارات الإسعاف، واستراحة للمسعفين والسائقين، وغرفة استقبال وغرف خدمية.

ثم تفقد رئيس الوزراء مشروع إقامة مجمع الخدمات الزراعي بقرية الأبطال، واستمع إلى شرح حول المشروع الذي سيضم وحدة الطب البيطري، ومركز تجميع الألبان، والجمعية الزراعية، ومركز الإرشاد الزراعي، ويبلغ عدد المراكز الزراعية بمركز القنطرة شرق 4 مراكز موزعة بقري الأبطال والسلام والتقدم وجلبانة، وتفقد أيضا مشروع إقامة مجمع الخدمات الحكومي بقرية الأبطال، والذي سيضم مركزا تكنولوجيا، والسجل المدني، والشهر العقاري، ومكتب التموين، ومكتب البريد، والوحدة المحلية، والمجلس المحلي، والتضامن الإجتماعي، بإجمالي 8 خدمات يتيحها المجمع، ويتكون من 3 أدوار مساحة كل دور 400 م2.

وتفقد مدبولي ومرافقوه مشروع إنشاء خزان لمياه الشرب بقرية السلام بسعة 500 م3، حيث وجه بتسريع الأعمال في مشروع خزان المياه نظرا لأهميته، واستمع إلى شرح من مسؤولي «حياة كريمة» تمت خلاله الإشارة إلى أنه قد تم الانتهاء من شبكة المياه في القرية بالكامل، وتسليمها إلى شركة المياه والصرف الصحي، ويتم حاليا تنفيذ هذا الخزان لمياه الشرب بسعة 500 م3، ليخدم القرى ويوفر مياه الشرب لقرى مثل: السلام، والأحرار، وميت أبوالكوم، وعزبة الشيخ سويلم، وتوابعها، والهدف الثاني للخزان أنه يحقق الاتزان المائي لقرى شرق البحيرات بالكامل، ومن المقرر تسليمه في نوفمبر القادم، ويتم حاليا طبقات الإحلال بالخرسانة العادية، والحوائط، وتم التعامل مع المياه الجوفية.

وتفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي، حيث استمع إلى شرح حول المشروع، وسأل رئيس الوزراء عن أسماء الشركات التي تنفذ المشروع، مؤكدا أهمية أن تكون الأولوية في التنفيذ للشركات المحلية لتتيح فرص عمل لأبناء المحافظة.

واستمع إلى شرح أوضح أن المدرسة في وضعها السابق كانت مكونة من 10 فصول، تضم المرحلتين الإبتدائية والإعدادية، وتستوعب 964 تلميذا مقيدين بها في الوقت الحالي، وكانت الكثافة من 90 إلى 95 تلميذا في الفصل الواحد، وتم التأكيد على أن المدرسة تم إدراجها ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتضمن التطوير إنشاء جناح جديد يتم تنفيذه حاليا، سيضم نحو 33 فصلا جديدا، كما يشمل المشروع رفع كفاءة المبنى القديم أيضا، ويكتسب هذا المشروع أهمية لكون المدرسة تخدم قرية السلام، والأحرار، وميت أبوالكوم، والشباب، وعددا من التوابع يصل إلى 22 تابعا، ومن المقرر الإنتهاء من المشروع وتسليمه في نهاية ديسمبر 2021.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي وحدة طب الأسرة بقرية الأبطال، المصممة طبقا للمعايير الإنشائية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، واستمع إلى شرح من الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة في الاسماعيلية، الذي أشار إلى أن الوحدة من المقرر أن تعمل طبقا لنظم تشغيل هيئة الرعاية الصحية ونظم الإحالة وخدمات طب الأسرة، وأوضح أن هذه الوحدة تخدم عدد سكان قرى الأبطال والسلام بواقع نحو 12 ألف نسمة، ويبلغ عدد الأسر المربوطة بالوحدة 2308 أسر، وتقدم الوحدة خدمات الطوارئ والإستقبال، وعيادتين لطب الأسرة، وعيادة الأسنان، وعيادة تنظيم الأسرة والمشورة، بمساحة 1201 م2.

وأشار الدكتور حطب إلى أنه سيتم استلام الوحدة بداية سبتمبر المقبل من المقاول، لتبدأ بعدها التجهيزات الفنية للوحدة، وسأل رئيس الوزراء عن الوحدات الصحية الأخرى التي تقدم الخدمة الطبية في القرية، فرد الدكتور حطب: هناك أكثر من وحدة تعمل بالفعل، كما أن الاعمال المنفذة في وحدة طب الأسرة بالأبطال لم تؤثر على استقبال المواطنين وتقديم الخدمة لهم، وهناك قوافل طبية وقوافل لرعاية الحوامل لتقديم الخدمة الطبية، كما سأل مدبولي عن أماكن تطعيمات لقاح كورونا، ليؤكد الدكتور حطب أن عددا من الوحدات تقدم التطعيمات بالفعل.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بجولة موسعة في شوارع قرية الأبطال، حيث أبدى عددا من الملاحظات على الطرق الداخلية ووجه برصفها، كما التقى عددا من المواطنين وأجرى حوارات ودية معهم وسألهم عن أحوالهم المعيشية وطبيعة عملهم، وشاهد عددا من المنازل التي وجه بسرعة تجهيزها وتطويرها ضمن مبادرة «سكن كريم».

وسأل مدبولي الأسر عن مقترحاتهم ووجهة نظرهم في تطوير القرية والكيفية التي يتم بها تنفيذ مشروع الصرف الصحي، حيث أكد الأهالي أن القرية لا تتمتع بخدمة الصرف الصحي حتى الان، ويستخدمون سيارات الكسح وذلك يكلفهم 350 جنيها في الشهر للبيت الواحد، وأكد رئيس الوزراء ان مشروع الصرف الصحي الذي يوشك على دخول القرية ستكون تكلفته اقل من ذلك بكثير وسيحسن حياة الناس على نحو ملحوظ، وهو الأمر الذي رحب به الأهالي.

وقابل رئيس الوزراء مجموعة من الأطفال من أبناء القرية، وسألهم عن الصفوف الدراسية التي ينتقلون إليها، وطالب المسئولين بتوفير مراكز شباب مطورة للاطفال، لرعاية مواهبهم، وتقدم أحد الأطفال وطلب مصافحة رئيس الوزراء، واستجاب له على الفور، حيث أكد الطفل أنه عندما علم بالزيارة انتظر ليتمكن من مقابلة رئيس الوزراء، ومصافحته، فابتسم الدكتور مصطفى مدبولى، وصافحه وتمنى له التوفيق في دراسته.