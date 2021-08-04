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الصين تعلن حالة التأهب بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

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الصين تعلن حالة التأهب بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا الصين تعلن حالة التأهب بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الصينية حالة التأهب حيث تسببت مجموعة من الحالات الجديدة المرتبطة بالمطار الدولي في مدينة نانجينغ شرقي البلاد في وقوع إصابات في 17 مقاطعة على الأقل وإغلاق مدينة سياحية، وبحسب وكالة «أسوشيتد بريس»، تفاقم أسوأ تفشٍ لفيروس كورونا في الصين منذ بداية الجائحة قبل عام ونصف عقب تسجيل عشرات الحالات في جميع أنحاء البلاد.

وسجلت الصين 71 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 اليوم الأربعاء، أكثر من نصفها في مقاطعة جيانغسو الساحلية، وعاصمتها نانجينغ.

وظهرت بؤرة تفشٍ جديدة لكوفيد-19 في مدينة زانغجياجي، بالقرب من منطقة جذب سياحي تشتهر بمنحدرات الحجر الرملي والكهوف والغابات والشلالات التي كانت مصدر إلهام للعديد من الأفلام مثل «آفاتار».

المصرى اليوم

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