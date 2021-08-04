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وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الموجة الجديدة من جائحة كورونا في بلاده بأنها «مأساة كان من الممكن منعها»، محذرا من أن «الوضع سيزداد سوءا قبل أن يتحسن»، مضيفا في كلمة له في البيت الأبيض، لدينا جائحة بسبب غير المطعمين، في حين أن الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا نادرا ما يصابون به ولا يصلون أبدا إلى المستشفيات.

وأضاف بايدن أن الدول ذات معدلات التطعيم المنخفضة لديها 10 إلى 20 ضعف حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتابع قائلا إن «الفيروس ينتشر كالنار في الهشيم بين الذين لم يتلقوا التطعيم».

وأشار إلى أن مستوى التطعيم ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 55%، ومتوسط معدل التطعيم اليومي هو الأعلى في شهر وهذه علامة مشجعة.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا، حيث سجلت إجمالي إصابات بلغ أكثر من 35 مليونا و900 ألف إصابة، بالإضافة إلى ما يقارب الـ630 ألف وفاة نتيجة المرض.