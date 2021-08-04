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المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار بالمخدرات

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المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار بالمخدرات المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار بالمخدرات

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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالدرب الأحمر.

وكشفت أمر الإحالة، أن قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الدرب الأحمر، أثناء تفقدها الحالة الأمنية بدائرة القسن، تمكنت من ضبط المتهم، وكمية من الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على كيس بلاستيكى شفاف اللون بداخله 29 قطعة لماده أثبتها تقرير المعمل الكيماوى أنها الحشيش المخدر، واقر المتهم بإحرازه المخدر بقصد الاتجار والمضبوطات الأخرى كالهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالى حصيلة عملية الاتجار.

المصرى اليوم

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