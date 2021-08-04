شعبة المخابز تتوقع حوارا مجتمعيا قبل إقرار زيادة سعر رغيف الخبز

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عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس العمل علي زيادة سعر رغيف الخبز المدعم لأنه لم يتغير سعره منذ 30 عاما، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي أنه ستجري دراسة الأمر وعرضه على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على إعادة صياغة فاتورة الدعم بحيث يشمل كافة الجوانب.

ويبلغ سعر رغيف الخبز في مصر في الوقت الراهن 0.05 جنيه مصري (5 قروش) ما يعادل نحو 0.0032 دولار، أي أن سعر رغيف الخبر المدعوم يبلغ أقل من سنت واحد.

المصري اليوم رصدت استمرار أسعار رغيف الخبز كما هي في عدد من مخابز الخبر المخصصة لتوزيع وإعداد الخبز المدعم، حيث تم صرف حصة كل فرد من الخبز المدعم بنفس السعر، وأكد أصحاب المخابز أنه لم يصل لهم أي تعليمات جديدة بشان زيادة أسعار الخبز، ورغم ذلك هناك عدد من المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الخبز خاصة مع ثبات الرواتب في بعض المؤسسات أو اعتماد فئات من العمال علي تناول الخبز المدعم في وجباتهم الغذائية اليومية .

صلاح السيد جنايني في مدينة العبور ولديه طفلين في سن المراهقة وأعتاد علي صرف حصته وحصه أبناءه من الخبز والتموين وقال إنه يصرف يوميا خمسة أرغفة لكل فرد، بسعر خمسة قروش للرغيف وأكد أن حجم الرغيف انخفض كثيرا وأصبحت الخمسة أرغفة كافين لوجبة ونصف فقط لكل فرد في الأسرة وأحيانا يضطر إلى شراء عدد من الأرغفة إضافية لكي يكمل وجبات أسرته.

وأشار إلي أن راتبه الشهري لم يصل إلي 2000 جنيه رغم زيادة الحد الأدني للأجور منذ شهر إلي 2400 جنيه ولكن لم يتم زيادة راتبه بالتالي فهو يعتمد بشكل أساسي علي الدعم المقدم علي بطاقة التموين في توفير المواد الغذائية اليومية لأطفاله.

أعتادت حنان السيد مطلقة وتعيل ثلاثة أطفال وتعمل عاملة في أحدي المستشفيات بمنطقة شبرا الوقوف في طابورطويل للحصول علي حصتها وحصة أبناءها من الخبز المدعم من الساعة الخامسة صباحا، وبالفعل تمكنت من صرف حصتها أمس بنفس السعر المعتاد إلا أنها تخشي من ارتفاع الأسعار الذي لا يتناسب مع راتبها الشهري حيث أنها ليس لديها تأمين اجتماعي ومشتركة في برنامج تكافل وكرامة ورغم ذلك متطلبات أطفالها اليومية كثيرة وتخشي أن تزداد مع زيادة أسعار الخبز، خاصة بعد رفع أسعار الكهرباء وعدد من الخدمات الاخري.

أما محمد حنين يقاضي معاش شهري مقداره 1500 جنيه نظرا لانه كان عامل باليومية ويصرف حصته اليومية من الخبز المدعم قال للمصري اليوم أن المعاش لايكفي الاحتياجات الأساسية رغم زيادة المعاش مؤخرا إلا أن زيادة أسعار بعض الخدمات والأدوية وبعض السلع تم صرفها علي الزيادات وبالتالي يخشي من ارتفاع سعر الخبز ويضاف إليه عبءئ اخر.

من جانبه أوضح عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة أن زيادة سعر رغيف االخبز خاضة لسياسة الدولة وليس لشعبة المخابز أي دخل فيه، وأكد ان تكلفة رعيف الخبز المدعم حاليا 61 قرش، وأن قرار الزيادة لم يتم إقراره وفي حالة إقراره يجب أن يتم إعادة صياغة تكلفة مستلزمات الانتاج المساعدة لإنتاج الرغيف، فمع زيادة أسعار الكهرباء والمياة و، فيجب مراجعة تكلفة مستلزمات الإنتاج مثل الخميرة والدقيق مع ثبات سعر الرغيف وبالتالي يجب مراجعة تكاليف الإنتاج بجانب النظر إلي سعر الرغيف.

وتوقع أن تخضع هذه الزيادة قبل إقرارها إلي دراسة وحوار مجتمعي حتي تكن مناسبة للمواطنين ومتكافئة مع تكلفة الإنتاج.

يذكر أنه لم يتغير سعر رغيف الخبز خلال السنوات الماضية، لكنه في أغسطس 2020 جرى تخفيض وزن الرغيف من 110 جرامات إلى 90 جراما، أي تخفيض الوزن بنسبة 18%، ويتم صرف خمسة أرغفة يوما لكل فرد مسجل علي بطاقة التموين الواحدة .