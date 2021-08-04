استقبال 12 طلب تصالح فى مخالفات البناء بالزينية شمال الأقصر

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تلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية برئاسة العقيد أحمد الهوارى رئيس المركز، ويوسف أحمد جلال نائب رئيس المركز طلبات من القرى التابعة للمركز للمواطنين بشأن التصالح على البناء .

وأوضح الهوارى انه استقبل المركز التكنولوجي بمركز ومدينة الزينية عدد 12 من طلبات التصالح.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الكتاب الدوري الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٩ لسنة ٢٠٢١ بشأن الخطوات التنفيذية الواردة من الامانة التشريعية لمجلس الوزراء لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بقبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء والتسهيل على المواطنين.