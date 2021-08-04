«صحة الشرقية» تناقش آليات تنفيذ مشروع حماية صحة الإنسان من الانبعاثات الغير متعمدة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مع الدكتور حسام حسني، الاستشاري البيئي لمشروع حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات الغير متعمدة للملوثات العضوية الثابتة النابعة من الاحتراق والحرق المكشوف لمخلفات الرعاية الصحية والإلكترونية، والذي تقوم بتنفيذه وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، والممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومرفق البيئة العالمي UNDP-GEF، وذلك وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الصحة ووزارة البيئة، لدعم منظومة الإدارة السليمة بيئياً، لمخالفات الرعاية الصحية في محافظة الشرقية وغيرها، وذلك بمكتبه بديوان عام المديرية، بحضور مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومسئولة وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمديرية.

تناول الاجتماع خطة عمل المشروع، وآليات التنفيذ بمختلف منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، والدعم اللازم لتطبيق الإدارة السليمة للمخلفات بالمنشآت الصحية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أنه تم اختيار محافظة الشرقية ومحافظة الغربية لتنفيذ المشروع في أربع منشأت صحية، بهدف تطبيق الإدارة السليمة للمخلفات بحيث تصبح نموذج مرجعي لكافة المنشآت الطبية في مصر.

وعقب الاجتماع قام الاستشاري البيئي للمشروع، يرافقه مسئولة وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وفريق من مكافحة العدوي بالمديرية، بالمرور على مستشفيات الزقازيق العام، وبلبيس المركزي، لدعم هذه المستشفيات بالمستلزمات اللازمة للمشروع، وتقييم أداء المستشفي في التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.