أخبار عاجلة

وكيل لاعبين: إيهاب جلال مديرًا فنيًا لبيراميدز -
أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان -
وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
رئيس حقوق الإنسان الأرمن: أذربيجان أطلقت النيران في قرى وسكانها لجأوا للملاجئ -
فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو) -
ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي -
تنسيق الثانوية العامة 2021 .. بيان كليات الشعبة الأدبية وباقي الشعب -
نتيجة الثانوية العامة 2021 | خطوات معرفة النتيجة برقم الجلوس (رابط النتيجة) -
وصلة رقص بين رانيا يوسف وجوهرة على أغنية «بنت الجيران» (فيديو) -
طلب الصلح مع زوجته رجع جثة داخل بطانية.. تفاصيل مقتل موظف علي يد «نسايبه» في كرداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«صحة الشرقية» تناقش آليات تنفيذ مشروع حماية صحة الإنسان من الانبعاثات الغير متعمدة

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مع الدكتور حسام حسني، الاستشاري البيئي لمشروع حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات الغير متعمدة للملوثات العضوية الثابتة النابعة من الاحتراق والحرق المكشوف لمخلفات الرعاية الصحية والإلكترونية، والذي تقوم بتنفيذه وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، والممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومرفق البيئة العالمي UNDP-GEF، وذلك وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الصحة ووزارة البيئة، لدعم منظومة الإدارة السليمة بيئياً، لمخالفات الرعاية الصحية في محافظة الشرقية وغيرها، وذلك بمكتبه بديوان عام المديرية، بحضور مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومسئولة وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمديرية.

تناول الاجتماع خطة عمل المشروع، وآليات التنفيذ بمختلف منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، والدعم اللازم لتطبيق الإدارة السليمة للمخلفات بالمنشآت الصحية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أنه تم اختيار محافظة الشرقية ومحافظة الغربية لتنفيذ المشروع في أربع منشأت صحية، بهدف تطبيق الإدارة السليمة للمخلفات بحيث تصبح نموذج مرجعي لكافة المنشآت الطبية في .

وعقب الاجتماع قام الاستشاري البيئي للمشروع، يرافقه مسئولة وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وفريق من مكافحة العدوي بالمديرية، بالمرور على مستشفيات الزقازيق العام، وبلبيس المركزي، لدعم هذه المستشفيات بالمستلزمات اللازمة للمشروع، وتقييم أداء المستشفي في التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو)

فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو)

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

الاهلي وطلائع الجيش مباشر الان في الدوري المصري الممتاز 2021 .. لحظة بلحظة

الاهلي وطلائع الجيش مباشر الان في الدوري المصري الممتاز 2021 .. لحظة بلحظة

عاد للارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021

عاد للارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021