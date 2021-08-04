بعد النشر في «المصرى اليوم».. بدء إنشاء ملعب خماسى بمركز شباب عرب العليقات بالخانكه (صور)

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أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ان المهندس هانى خاطر من الإدارة الهندسية بالمديرية قام بتسليم الموقع «ارض فضاء» للبدأ في إنشاء ملعب خماسى بحضور الشركه المنفذة للمشروع وإدارة المركز، على أن يتم العمل في أقرب وقت ممكن

اكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية على حرص الدولة ووزراة الشباب بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية واستغلال المساحات الصالحة لممارسة أنشطة رياضية عدة، في المراكز ذات الموارد المحدودة، لتكون مصدر جذاب للفئات العمرية المختلفة من نشء وشباب بالقرى البعيدة عن وسائل الترفيه في المدن والتجمعات السكنية الجديدة

كانت «المصرى اليوم» نشرت ملفا حول بعض المشكلات التي تحاصر قرية عرب العليقات من بينها مركز شباب القرية حيث اكد الأهالى ان مركز الشباب من اهم المشكلات التي تعانى منها وقالوا انه تم هدمه منذ عام 2008 ولم يتم بناؤه حتى الان، ومن وقتها توقف نشاطه، مع العلم أن القرية يصل عدد سكانها إلى 35 الف نسمة، وفى أمس الحاجة إلى مركز الشباب

ولفت الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى إنه تم إدراج إنشاء مركز شباب القرية في خطة الوزارة عام 2022- 2023 وجار التنفيذ، علاوة على أن الشركة المنفذة لإنشاء ملعب خماسى بالقرية، تابع لمركز الشباب، ستستلم الأرض قريبا لإنشاء الملعب خدمة لشباب المنطقة، مطالبا بأن يقوم أهالى القرية بتشكيل جمعية عمومية فورا لتشكيل مجلس إدارة للمركز حتى يستطيع الشباب أن يمارسوا الأنشطة من خلالهم.