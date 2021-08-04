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كشفت سها عيد، خبيرة علم الطاقة، عن أشياء شائعة يتم استخدامها داخل البيوت بغرض الديكور، قد تجلب الطاقة السلبية والمشاعر السيئة والنكد لأفراد المنزل.

قالت «عيد»، خلال تصريحات تلفزيونية، الأربعاء: «هناك العديد من العادات الخاطئة يتبعها البعض عند اختيار ديكور منزله، مثل اختيار الألوان القاتمة، والصور أو اللوحات ذات المعاني السلبية كالفقر أو الحزن أو الوحدة، مثل صورة الطفل الباكي الشهيرة».

أضافت: «من الممارسات الخاطئة التي يفعلها أفراد الأسرة بغرض الديكور هو استخدام الأدوات الحادة مثل المقص والسيوف والخناجر، حيث تخل تلك الأشياء حدة في طباعهم».

تابعت: «أيضًا المفروشات ذات الألوان المنقوشة أو المشجرة بكثرة، تجلب الضجيج والإزعاج البصري وبالتالي تترجم إلى حدة في الطباع ومشاكل نفسية للأسرة».

وأشارت إلى أن وضع المرآة أمام باب أي منزل، تعد أيضًا عادة سيئة لأنها تخلق ما يسمى بالطاقة المرتدة إلى الخارج، لافتة إلى أنه يمكن وضع المرآة إما على يمين الباب أو على يساره.

وأوضحت أن هناك بعض السنن والعادات الدينية المحببة مثل عدم ترك الطعام مكشوفًا وتنفيض الفراش قبل النوم حيث يساعد ذلك على تحريك مسارات الطاقة غيرالمرآة.