جيهان سيد.. قصة كفاح نشأت في دار أيتام وحصلت على الماجستير

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روت جيهان سيد، قصة كفاحها من دار الأيتام حتى حصولها على درجة الماجستير وتكريمها من جانب الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكدت جيهان سيد، خلال استضافتها مع الإعلامية داليا أيمن مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن نشأتها في دار أيتام كان الدافع لها لتحدي الصعاب وتحقيق ذاتها والخروج للمجتمع.

وأشارت إلى أنها خلال مراحلها التعليمية المختلفة كانت تساعدها الأمهات البديلات في مذاكرتها مع المتابعة المستمرة بالدروس ومراجعات المدرسة.

ولفتت إلى أن حلمها بدخول كلية التربية الرياضية تحقق وتخرجت منها في المرتبة الرابعة على دفعتها، مضيفة أن موضوع رسالة الماجستير كان حول مهارة في الجمباز.

وكشفت جيهان سيد تفاصيل لقائها وزيرة التضامن، موضحة أن زوجها تقدم باقتراح لوزارة التضامن بحضور الوزيرة نيفين القباج مناقشة زوجته لرسالة الماجستير.

وتابعت أنها فوجئت بتلبية الوزيرة دعوتها لحضور المناقشة، مردفة أنها شعرت برهبة خلال مناقشة رسالتها لحضور الوزيرة وشخصيات كبيرة من الجامعة.