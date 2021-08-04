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توزيع ٨ طن لحوم أضاحي بكفرالشيخ

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توزيع ٨ طن لحوم أضاحي بكفرالشيخ توزيع ٨ طن لحوم أضاحي بكفرالشيخ

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تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ تقريرًا من الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، يُبين كميات الأضاحي التي تم توزيعها على الأسر، مشدداً على عدم تصوير الأسر المستحقة، وحسن معاملتهم.

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم توزيع 8 أطنان لحوم من الأضاحي على 8 آلاف أسرة مستحقة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، مؤكدًا أن عدد الصكوك التي تم شراؤها 1275 صكًا، مشددًا على أعضاء لجان التوزيع حسن التعامل والاحترام والإنسانية معهم.

وأضاف يونس أننا في خدمة الأسر المستحقة، وما يتم توزيعه ليس منا ولكنه حقهم علينا وعلى المجتمع، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، مؤكدًا أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشددًا على عدم التصوير عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

المصرى اليوم

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