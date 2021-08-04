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قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن السائح الإسباني عاشق للحضارة المصرية القديمة، وأن لدينا علاقات متميزة مع إسبانيا.

جاء ذلك خلال لقاءه سفير إسبانيا بالقاهرة رامون جيل كاساريس، على هامش زيارته للأقصر، مؤكدا للسفير أن إسبانيا من أهم الأسواق المصدرة لحركة السياحة إلى مصر.

كما شدد على أن التواصل مع إسبانيا خاصة مع السفارة بالقاهرة كان له أثر كبير في دعم استئناف الحركة، ومن نأمله من زيادتها في المرحلة المقبلة.

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن اللجنة بدأت في الترتيب لوضع اجندة فاعليات لجذب السائحين بشكل عام إلى المقصد السياحي المصري وعشاق السياحة الثقافية بشكل خاص، لافتا إلى أن اللجنة تناقش حاليا مع أعضائها وضع تصور لجسر الفنون، والمقرر أن يعقد خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح أن مشروع «جسر الفنون» سيكون فرصة لدعوة الفنانين التشكلين من مختلف الأسواق المصدرة لحركة السياحة إلى مصر، لأبداع أعمال فنية مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة وتنوعاتها، لافتا إلى أنه سوف يكون هناك طرح لجسر الفنون على مختلف الجهات المعنية، بالسياحة والأثار والثقافة، بهدف تقديم فني ثقافي يدعم السياحة التي تعد جسر الحوار والتفاهم مع مختلف الشعوب.

كما أكد «عثمان» أن المشروع يهدف إلى جذب الفنانين لمقصد ملهم على مر التاريخ وما يزال يبوح بأسراره حتي الآن، مشيرا إلى أن المؤشرات تشير إلى أن الموسم الشتوي المقبل سيكون جيد فيما يتعلق بحركة التدفقات، خاصة مع الانتهاء من ترميم أعمدة معبدالكرنك وافتتاح طريق الكباش، والذي يعد أحد أهم المعالم التي يمكن استخدامها في حملات الترويج والتسويق للسياحة، ودعا رئيس لجنة السياحة الثقافية إلى أهمية مشاركة ممثلي القطاع الخاص والمجتمع الدني السياحة في الترويج والتسويق للمقصد السياحي المصري.