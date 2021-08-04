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كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء والتي أسفرت عن ضبط 19579 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عن ضبط 89 قضية متنوعة في مجال مكافحة وضبط مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية).