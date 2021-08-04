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لحظة احتفال كيشو بـ برونزية المصارعة في طوكيو 2020 على طريقة كرم جابر ..

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لحظة احتفال كيشو بـ برونزية المصارعة في طوكيو 2020 على طريقة كرم جابر .. فيديو لحظة احتفال كيشو بـ برونزية المصارعة في طوكيو 2020 على طريقة كرم جابر ..

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نجح محمد إبراهيم كيشو لاعب الوطني للمصارعة في اقتناص الميدالية البرونزية في منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020

واستطاع كيشو تحقيق الفوز على لاعب وبطل العالم لعام 2018، ليحرز الميدالية الأولى لمصر والعرب في المصارعة لهذه الدورة الأولمبية.

واحتفل كيشو بفوزة بالميدالية البرونزية بنفس طريقة الاحتفال الشهير للبطل الأولمبي كرم جابر في أولمبياد أثينا 2004 لحظة تتويجه بالميدالية الذهبية في المصارعة.

وكان محمد ابراهيم كيشو قد خسر أمام منافسه الأوكرانى ناسيبوف بارسيف في منافسات وزن 67 كجم، في الثانية الأخيرة بنتيجة 7-6 بعد تقدمه 6-0 في نصف نهائي المصارعة الرومانية وزن 67 كيلو، لينافس على الميدالية البرونزية.

ونجح المصارع محمد إبراهيم كيشو في الفوز على كارين أصلانيان بطل أرمينيا في ربع نهائي وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي للمصارعة.

كما نجح في الفوز على هانسو رايو بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 7-6 في ثمن نهائي وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية.

المصرى اليوم

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