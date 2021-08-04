بعد تتويجه بـ برونزية طوكيو 2020 .. 10 معلومات عن كيشو نجم المصارعة المصرية

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نجح محمد إبراهيم كيشو، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، في اقتناص الميدالية البرونزية في منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

إذ استطاع كيشو تحقيق الفوز على لاعب روسيا، وبطل العالم لعام 2018.

وتستعرض «المصري اليوم» 10 معلومات عن البطل المصري:

1- ولد محمد إبراهيم السيد في مارس عام 1998

2- بدأ لعب المصارعة في عمر الـ5 سنوات، بمركز شباب بمحافظة الإسكندرية

3- حقق أول ميدالية عالمية في عمر 15 عام

4- حصد ذهبية البطولة الأفريقية للمصارعة عام 2016 لوزن 66 كجم

5- حصد فضية البطولة الأفريقية للمصارعة عام 2017 لوزن 75 كجم

6- حصد ذهبية البطولة الأفريقية للمصارعة عام 2018 بنيجيريا

7- حصل على لقب بطولة العالم في المصارعة تحت سن 23 سنة عامي 2018 و2019

8- شارك في دورة الألعاب الأفريقية 2019 وفاز بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 67 كجم

9- تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد حصوله على المركز الخامس في بطولة العالم للمصارعة عام 2019.

10- اختاره الاتحاد العالمي للمصارعة كأفضل مصارع لعام 2019 تحت سن 23 سنة.

وسبب تلقيبه بـ «كيشو» هو حبه للعبة الشطرنج "كش ملك"، والتي يفضل ممارستها دائمًا في أوقات الفراغ مع أصدقائه.

ويعتبر كيشو مثله الأعلى في المصارعة الروماني النجم كرم جابر، ويتخذه قدوة في رحلته مع اللعبة، حيث أكد من قبل أنه السبب وراء شغفه بممارسة المصارعة، وهو ما ظهر في احتفاله بالبرونزية بطوكيو على طريقة نجم مصر السابق.