أخبار عاجلة

وكيل لاعبين: إيهاب جلال مديرًا فنيًا لبيراميدز -
أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان -
وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
رئيس حقوق الإنسان الأرمن: أذربيجان أطلقت النيران في قرى وسكانها لجأوا للملاجئ -
فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو) -
ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي -
تنسيق الثانوية العامة 2021 .. بيان كليات الشعبة الأدبية وباقي الشعب -
نتيجة الثانوية العامة 2021 | خطوات معرفة النتيجة برقم الجلوس (رابط النتيجة) -
وصلة رقص بين رانيا يوسف وجوهرة على أغنية «بنت الجيران» (فيديو) -
طلب الصلح مع زوجته رجع جثة داخل بطانية.. تفاصيل مقتل موظف علي يد «نسايبه» في كرداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

أصغر مغنية مصرية بأوبرا فينا مع نجوم أوبرا القاهرة على مسرح سيد درويش

Print
أصغر مغنية مصرية بأوبرا فينا مع نجوم أوبرا القاهرة على مسرح سيد درويش أصغر مغنية مصرية بأوبرا فينا مع نجوم أوبرا القاهرة على مسرح سيد درويش

لاقتراحات اماكن الخروج

بناء على طلب جمهور الاسكندرية تقدم فرقة اوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى حفلا بمسرح سيد درويش بمشاركة الفنانة الشابة مريم طاحون التي تعد اصغر مغنيه مصرية في اوبرا فينا بالنمسا واوركسترا الوتريات بقيادة المايسترو محمد وهيدى، عازف البيانو جريج مارتن ويصاحبهما تابلوهات استعراضية لفرقة فرسان الشرق للتراث من تصميم كريمة بدير ومن اخراج حازم طايل وذلك في الثامنة مساء الجمعة 6 اغسطس.

يتضمن البرنامج مختارات من اشهر أغانى ديزنى والمسرحيات الغنائية العالمية منها شبح الاوبرا، الطرق، بإمكاني الرقص طوال الليل، خذنى إلى القمر، تاريخ الحب، النجوم، عالم جديد كليا، لا أستطيع أن أحبها من فيلم الجميلة والوحش، مارى بوبينز تطعم الطيور، دعه يمضي، هيركليز يمضى في الافق، وقت خاص بنا، انعكاس مولان، انى ارى الضوء، ريبونزل وغيرها.. اداء ايمان مصطفى، رضا الوكيل ،تحية شمس الدين، منى رفله، وليد كريم، چولي فيظى، مصطفى محمد، جيهان فايد، عماد عادل، جاكلين رفيق، عمرو مدحت، داليا فاروق، الهامي امين، انجي محسن ،عزت غانم، اسامه على ،نورستا المرغني، برهان الدين فاروق، ابراهيم ناجي، ليلى ابراهيم، تامر توفيق، سلمى الجبالي ،اسامه جمال ونسرين رشدي.

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك نجومها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وكيل لاعبين: إيهاب جلال مديرًا فنيًا لبيراميدز

وكيل لاعبين: إيهاب جلال مديرًا فنيًا لبيراميدز

محاكمة 12متهما بخلية هشام عشماوى الإرهابية

محاكمة 12متهما بخلية هشام عشماوى الإرهابية

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

رئيس حقوق الإنسان الأرمن: أذربيجان أطلقت النيران في قرى وسكانها لجأوا للملاجئ

رئيس حقوق الإنسان الأرمن: أذربيجان أطلقت النيران في قرى وسكانها لجأوا للملاجئ