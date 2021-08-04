أصغر مغنية مصرية بأوبرا فينا مع نجوم أوبرا القاهرة على مسرح سيد درويش

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بناء على طلب جمهور الاسكندرية تقدم فرقة اوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى حفلا بمسرح سيد درويش بمشاركة الفنانة الشابة مريم طاحون التي تعد اصغر مغنيه مصرية في اوبرا فينا بالنمسا واوركسترا الوتريات بقيادة المايسترو محمد وهيدى، عازف البيانو جريج مارتن ويصاحبهما تابلوهات استعراضية لفرقة فرسان الشرق للتراث من تصميم كريمة بدير ومن اخراج حازم طايل وذلك في الثامنة مساء الجمعة 6 اغسطس.

يتضمن البرنامج مختارات من اشهر أغانى ديزنى والمسرحيات الغنائية العالمية منها شبح الاوبرا، الطرق، بإمكاني الرقص طوال الليل، خذنى إلى القمر، تاريخ الحب، النجوم، عالم جديد كليا، لا أستطيع أن أحبها من فيلم الجميلة والوحش، مارى بوبينز تطعم الطيور، دعه يمضي، هيركليز يمضى في الافق، وقت خاص بنا، انعكاس مولان، انى ارى الضوء، ريبونزل وغيرها.. اداء ايمان مصطفى، رضا الوكيل ،تحية شمس الدين، منى رفله، وليد كريم، چولي فيظى، مصطفى محمد، جيهان فايد، عماد عادل، جاكلين رفيق، عمرو مدحت، داليا فاروق، الهامي امين، انجي محسن ،عزت غانم، اسامه على ،نورستا المرغني، برهان الدين فاروق، ابراهيم ناجي، ليلى ابراهيم، تامر توفيق، سلمى الجبالي ،اسامه جمال ونسرين رشدي.

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك نجومها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.