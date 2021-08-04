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محمد شيحة : «الملايكة» راضيين عن الزمالك والأهلى كان كعبة عالي في السنوات الماضية
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الخميس 19 أغسطس 2021 01:23 صباحاً
خالد جلال : الفوز على المقاصة فرصة البقاء بالدوري .. وعقوبة كبيرة تنتظر «عصام» لوقوفه على الكرة
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الخميس 19 أغسطس 2021 01:09 صباحاً
لأول مرة تظلمات الثانوية العامة مجانًا .. وزير التعليم يعلن خطوات إعادة فحص أوراق الإجابات
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الخميس 19 أغسطس 2021 01:09 صباحاً
سيد عبدالحفيظ : ما حدث هذا الموسم جعل الأهلي لا يثق في أحد
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الخميس 19 أغسطس 2021 01:09 صباحاً
"البنتاغون": لا نستطيع مساعدة الراغبين في الوصول لمطار كابل ونركز على التأمين
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الخميس 19 أغسطس 2021 01:01 صباحاً
التعليم تعلن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة (تفاصيل)
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الخميس 19 أغسطس 2021 12:54 صباحاً
الجزائر: سنعيد تقييم علاقتنا بالمغرب ونكثف مراقبة الحدود بعد "أعمال عدائية"
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الخميس 19 أغسطس 2021 12:46 صباحاً
رسالة هامة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة
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الخميس 19 أغسطس 2021 12:40 صباحاً
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فيديو اليوم السابع
طفل بقرية الأبطال في الإسماعيلية لرئيس الوزراء: مستنيك أسلم عليك
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 04 أغسطس 2021 01:46 مساءً
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