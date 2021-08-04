أخبار عاجلة

أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان -
وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
رئيس حقوق الإنسان الأرمن: أذربيجان أطلقت النيران في قرى وسكانها لجأوا للملاجئ -
فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو) -
ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي -
تنسيق الثانوية العامة 2021 .. بيان كليات الشعبة الأدبية وباقي الشعب -
نتيجة الثانوية العامة 2021 | خطوات معرفة النتيجة برقم الجلوس (رابط النتيجة) -
وصلة رقص بين رانيا يوسف وجوهرة على أغنية «بنت الجيران» (فيديو) -
طلب الصلح مع زوجته رجع جثة داخل بطانية.. تفاصيل مقتل موظف علي يد «نسايبه» في كرداسة -
الجيزة: تركيب وصلات الصرف الصحي المنزلية بمنطقة الصفيرة بأوسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

السيسي يوجه برفع سعر رغيف الخبز

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بسبب الحرائق.. إخلاء للسكان في مناطق بـ القدس

بسبب الحرائق.. إخلاء للسكان في مناطق بـ القدس

طالبان: نسعى لتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان

طالبان: نسعى لتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان

آلاف الأفغان يقتحمون طائرة للفرار من البلاد

آلاف الأفغان يقتحمون طائرة للفرار من البلاد

سوريون يقطنون منازل مهدمة في الرقة

سوريون يقطنون منازل مهدمة في الرقة