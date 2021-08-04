لليوم الثاني.. «المنيا الأزهرية» تواصل متابعة أعمال مركز تصحيح الشهادة الثانوية

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مع بدء أعمال مركز تصحيح الشهادة الثانوية بمنطقة المنيا الأزهرية، التقت قيادات المنيا الأزهرية برؤساء حجرات تصحيح المواد الدراسية للتذكرة بضوابط وتعليمات الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة القطاع.

وفي اليوم الثاني على التوالي، أجرى الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، وبرفقته كلٍ من فضيلة الشيخ إبراهيم محمود إبراهيم، الوكيل الشرعي والأستاذ محسن خالد حسن، الوكيل الثقافي، جولة ميدانية صباح اليوم الأربعاء، لمركز تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية حيث يتم التصحيح لمادتي «اللغة الأجنبية، التفسير» للاطمئنان على أعمال التصحيح وتقدير الدرجات وقد واصل أعضاء لجان المركز أعمالهم في تصحيح ورصد درجات امتحانات الطلاب بمختلف المواد الدراسية.

وأكدت قيادات المنيا الأزهرية على ضرورة السير على كافة ضوابط وتعليمات الإدارة المركزية للامتحانات وعدم اصطحاب الهواتف النقالة للمشاركين داخل الحجرات وكذا منع المأكولات والمشروبات داخل المركز كي لا يقع المخالف طائلة المساءلة القانونية.

ومن جانبه، وجه «طلب» رسالة للمشاركين طالبهم خلالها بحسن واتقان العمل مراعاة لمصلحة الطالب في استحقاق درجاته المستحقة لإجابته مع ضرورة توخي الدقة والتركيز كل التركيز أثناء رصد الدرجات كي يجني الطالب المجد ثمار جهده ويبلغ آماله وطموحاته، كما شدد طلب على المشاركين بمركز التصحيح ومقدري الدرجات بضرورة المراجعة الدقيقة لإجابات الطالب لأكثر من مرة حرصًا على عدم ضياع مجهود الطلاب، والالتزام بتعليمات التصحيح، مؤكداً في الوقت ذاته بأنه لن يسمح بالتهاون أو التقصير في التصحيح وسيتم محاسبة المقصر.

فيما أثنى الوكيل الشرعي بالأداء المتميز للمعلمين، وأدائهم المتميز في أعمال التصحيح وتنظيم العمل فيما بينهم على الوجه الأكمل كي لا يتم الإخلال بأيٍ من المهام المنوط القيام بها على الوجه الأكمل.

وفي السياق ذاته حرص الوكيل الثقافي على توجيه المشاركين بالتصحيح بمراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب وعدم الاستعجال في رصد الدرجات كي لايهدر حق الطالب مع الالتزام بتوجيهات رئيس المركز ورؤساء الحجرات مشددًا بمراعاة الشفافية بأعمال التصحيح وتحقيق الحيادية والعدالة لإعطاء كل طالب حقه.

وبختام الجولة شدد رئيس المنطقة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المركز والظهور بالمظهر اللائق والمشرف لمنطقة المنيا الأزهرية بين سائر المناطق الأزهرية.