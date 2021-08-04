هالة صدقى تكشف أسرار في حياتها للمرة الأولى على الحياة

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تعرض قناة «الحياة» النجمة هالة صدقي، عن حياتها في برنامج «واحد من الناس»، تفتح قلبها وتكشف عن تجربتها بمسلسل «ليه لا»، في دور أم الفنانة أمينة خليل ولم تخشى من قيامها بدور الأم؟.

كما تتحدث عن أسرتها وأسرار عائلية تكشفها لأول مرة عن اخوها الوحيد «باسم»، ووالدتها «ناظرة المدرسة» وكيف أثرت في حياتها وأسباب الخلاف مع زوجها وصفة الجدعنة المشهوره بها.

كما تتطرق الحلقة إلى سعادتها عندما علمت انها حامل في تؤام وبعد والدتهم «سامى ومريم» تتحدث عن هالة صدقى الام في البيت وتعاملها مع التوأم، وتجيب على السؤال الصعب هل أخذت حقنة فيلر علشان تخلي شكلها وحش في مسلسل عفاريت عدلى علام مع النجم عادل امام، وهل تمنت على الجانب الآخر ان تكون راقصة باليه.

وعن أقرب الشخصيات إلى قلبها والتي قدمتها خلال مسيرتها الفنية، وعن خوضها تجربة الإنتاج بمسلسل «جوز ماما» مع الراحل طلعت زكريا وهل نجحت أم فشلت، كما تتحدث عن تجربتها العالمية من خلال فيلم بريطانى مع المخرج السوري أنور قوادري، كما تتحدث عن عشقها للكلاب، وهل صراحتها الزائدة كانت سبب في انها خسرت العديد من الأدوار والمشاركة في العديد من الأفلام.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء السبت ٧ اغسطس على شاشة الحياة.