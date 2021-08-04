«الأمن الاقتصادي» يكثف حملاته لمكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية

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كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها حملات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والتي أسفرت عن ضبط 2679 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

وضبط 62 قضية مصنفات سمعية وسمعية بصرية، بمعرفة الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وضبط 228 قضية في مجال (الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحري مدين لمصلحة الضرائب«، بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم.

وضبط 1460 قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، ثروة زراعية، مواد بترولية، سجائر)، بمعرفة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية.