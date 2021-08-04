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صندوق الاستثمارات: استراتيجيتنا تهدف لتطوير الرعاية الصحية

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صندوق الاستثمارات: استراتيجيتنا تهدف لتطوير الرعاية الصحية صندوق الاستثمارات: استراتيجيتنا تهدف لتطوير الرعاية الصحية
أكد أن شركات المحفظة ساهمت في تطوير وتوطين الخدمات

صندوق الاستثمارات: استراتيجيتنا تهدف لتطوير الرعاية الصحية

أكد صندوق الاستثمارات العامة، أن استراتيجيته تهدف إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية.

وقال الصندوق اليوم: شركات محفظة الصندوق ساهمت في تطوير وتوطين خدمات الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن شركات محفظة الصندوق كان له دور في ابتكار حلول تقنية للاستشارات، وضمان إتاحة الخدمات الطبية لجميع سكان المملكة.

ويعتبر برنامج صندوق الاستثمارات العامة ركيزة وعاملًا أساسيًّا لرؤية المملكة 2030؛ حيث يهدف إلى تنمية ثروات المملكة من خلال المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والاستثمار في المشاريع المجدية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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