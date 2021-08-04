رئيس «مياه القناة» يعلن الانتهاء من تطهير مروقات محطة أبوعارف بالسويس

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أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، إنه تم الانتهاء من عملية تطهير المروق رقم 2 بمحطة مياه أبوعارف الكبرى في محافظة السويس، تحت أشراف مباشر من المهندس عمرو البلتاجي رئيس محطات المياه، لافتا أننا مستمرون عملية تطهير المروقات وغسيل الخزانات الأرضية بجميع محطات إقليم القناة، بالتنسيق مع مديريات الصحة وقطاع المعامل لتوفير كوب ماء نظيف من أجل صحة المواطنين.

وقال اللواء عبدالحميد عصمت، أنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لعمل التحاليل المطلوبة يومياً على مدار الـ24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات إقليم القناة.

وأضاف اللواء عصمت، أنه تم الانتهاء أصلاح الأعطال والكسورات المفاجئة في خطوط المياه في محافظات إقليم القناة خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها اصلاح خط قطر 6 بوصة على طريق السويس ـ الإسماعيلية الصحراوي أمام المنطقة الصناعية الجديدة، كما تم اصلاح كسر مفاجئ في خط 6 بوصة بقرية عامر، وذلك بأشراف مباشر من عياد نجيب رئيس شبكات مياه قطاع السويس، كما تم اصلاح أصلاح كسر في خط 4 بوصة بجوار المدرسة الثانوية التجارية بمدينة فايد، تحت أشراف المهندس أحمد على رئيس منطقة فايد، وإصلاح كسر في خط 4 بوصة بقرية المحسمة، تحت أشراف محمود حسونة رئيس المنطقة.

وأشار اللواء عبدالحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

رئيس مياه القناة: الانتهاء من تطهير مروقات محطة أبو عارف الكبرى بالسويس

رئيس مياه القناة: الانتهاء من تطهير مروقات محطة أبو عارف الكبرى بالسويس

رئيس مياه القناة: الانتهاء من تطهير مروقات محطة أبو عارف الكبرى بالسويس

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