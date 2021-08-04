حملات مكثفة لرفع تراكمات القمامة بشوارع وميادين الشرقية

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شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة ورشها بالمياه غير الصالحة للشرب، وقص وتهذيب الأشجار ودهان البلدورات والأرصفة، حفاظاً على نظافة الشوارع لخلق جو بيئي صحي ونقي للمواطنين، والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

من جانبها واصلت الأجهزة التنفيذية بمدينة القنايات، أعمال التطوير والتجميل ورفع تراكمات القمامة ونقلها إلى المدفن الصحي بالخطارة

وقامت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، برفع القمامة من شوارع منطقة حي الزهور، ومنشية أباظة وتقسيم المعلمين، وشارع سعد زغلول، وشارع الجلاء، والمعهد الدينى والحسينية.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، حملة لرفع كفاءة النظافة بالشوارع شملت شوارع المنشية، وبين القصرين، والسكه الشامية، وسط المدينة، وحي ابوحماد البلد، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، برفع الأتربة والسموحة من المداخل الرئيسية للمدينة، ومنها مدخل الزقازيق الإبراهيمية، والسنبلاوين- ميت غمر، والميادين العامة وتم الدفع بـ ٦ سيارات بشوارع المدينة لرفع أكوام القمامة حفاظاً على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، بحملات نظافة على مدار الورديات الثلاثة، بشارع المنشية، وأن قيزة، ومنية المكرم، والساحة الشعبية، بكفر البلاسى، وأحمد حلمى، وتم قص وتهذيب الأشجار بشارع سعد زغلول ،ورش شوارع الإنتاج ومدخل المدينة وشارع المشروع.